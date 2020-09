Lichaam aangetroffen in sloot Hoogkarspel: "Varende jongen vond hem"

HOOGKARSPEL - In een sloot aan het Raadhuisplein in Hoogkarspel is rond het middaguur een lichaam gevonden. Over de toedracht is nog niets bekend; de politie doet op dit moment onderzoek op de plek.

De politiewoordvoerder kan nog niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer, maar volgens omwonenden gaat het om een man, die op dit moment nog steeds in het water ligt.

“Een jongen die aan het varen was, zag de man liggen", aldus een buurvrouw. "Het is echt toevallig dat die jongen daar was, anders had hij er misschien nog gelegen. Dat is toch een ramp."

Diepe sloot

De sloot ligt vlakbij een verzorgingstehuis. Het is niet duidelijk of er een verband is. "Het is een diepe en heel brede sloot. Niemand weet hoe de man daar gekomen is en hoe lang hij daar heeft gelegen", aldus een andere buurvrouw.