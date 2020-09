Zondag te zien op NH Nieuws: documentaire 'Amsterdam City Nomads'

De stadsnomaden hebben één ding gemeen, ze wonen op een drassig terrein ('t Landje) in het Westelijk haven gebied in Amsterdam onder de A10, in een situatie die nog het meest doet denken aan de sloppenwijken in India.

De nomaden proberen er op hun manier het beste van te maken. Ze hebben een gedoogbeschikking van de gemeente Amsterdam en moeten daarom iedere twee jaar verhuizen. Juist in deze stressvolle periode is de documentaire gemaakt.

De documentaire is geselecteerd op het Docs without Borders festival in de VS. Daarnaast is de documentaire zondag te zien op het tv-kanaal van NH Nieuws en onze website en app.