Nooit meer in de rij dankzij slimme uitvinding: "Wachten is verleden tijd"

NOORD-HOLLAND - Wie voor de coronacrisis weleens uitging of een festival bezocht, weet dat in de rij staan er onmiskenbaar bij hoort. Ondernemer Daniel van Drunen raakte zo gefrustreerd van het wachten in de rij voor de ingang van een club, voor een biertje of wat te eten dat hij zich bedacht dat het anders moest.

Nooit meer in de rij dankzij slimme app - NH Nieuws

Hij ontwikkelde een bestel- en betaaloplossing en hoopt dat als we weer naar festivals mogen, wachten verleden tijd is. "Je wil niet naar een festival van twaalf uur en vier uur in de rij staan", vertelt Van Drunen. "In 2017 vroeg ik me af waarom hier geen oplossing voor was. Ik ben Airchip begonnen zodat drukke plekken een betere service kunnen bieden aan hun klanten." Dansvloer Bezoekers kunnen met een digitale portemonnee eten of drinken bestellen. Zo hoeven ze niet eerst in de rij te staan voor de bar. "Je staat bijvoorbeeld op de dansvloer en hebt dorst. Dan geef je aan dat je twee biertjes wil. Je kiest dan waar je het wil ophalen en gaat pas naar de bar als je bestelling klaar staat", legt Van Drunen uit. "We automatiseren de communicatie tussen de barman en jou." Elke keer als er er een bedrag wordt opgewaardeerd in de digitale portemonnee, neemt het bedrijf een kleine marge. "Als het maar vaak genoeg gebeurt, levert het een aardig bedrag op.