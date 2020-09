Buren leven mee na grote brand bakkerij Meysa: "Heel sneu"

Bij daglicht is de ravage enorm. Stoelen en tafels van het restaurant staan in een laag bluswater, het plafond is doorgezakt en de ruiten van de keuken liggen eruit. Medewerkers van het schadesaneringsbedrijf lopen af en aan en proberen orde in de chaos te scheppen. "Van de keuken is niets meer over en ook boven zijn er zeker vier appartementen beschadigd", laat een medewerker weten.

"Sinds mei 2019 ben ik eigenaar van de zaak, we werken hier met zo'n zes mensen. Van de keuken is niets meer over", vertelt Boz. "Ik begreep net dat de brand mogelijk ontstaan is in de meterkast achter."

De bewoners van de appartementen werden vannacht buiten opgevangen. "We werden op tijd gewaarschuwd en zijn gelijk naar beneden gegaan. Het had niet later moeten zijn, want het was zo dichtbij en het stond zwart van de rook. We hebben heel veel geluk gehad", zegt een tijdelijke bewoner die via Airbnb een maand lang in één van de appartementen verblijft. "Het werd wel koud vannacht maar er werd uitstekend voor ons gezorgd met dekens en broodjes." Tegen de ochtend mochten de bewoners weer terug naar huis toe.

Naastgelegen winkels dicht

De naastgelegen voetbalkledingwinkel en telefoonzaak, blijven vandaag dicht wegens schade aan de winkels. "We hebben vooral roet- en waterschade. Maar ik vind het vooral heel sneu voor de buren en de bewoners in de bovengelegen appartementen", aldus Jamal Yahiaoui, eigenaar van de telefoonzaak. "De echtgenoot van de eigenaresse zit uitgerekend nu ook in het buitenland, die is nu onderweg hiernaartoe."

In de voetbalkledingzaak twee panden verderop, hangt een doordringende rooklucht binnen. "Alle kleding is waarschijnlijk verloren en moet waarschijnlijk weg. Dat zou voor ons echt een probleem zijn, want met deze merken duurt het een half jaar voor er een nieuwe collectie binnen kan zijn. Maar voor de buren vind ik het nog veel erger, zij hebben enorme schade", vertelt de eigenaar van de zaak.