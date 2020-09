Atleet Dobber tweede op 400 meter bij rentree Van Niekerk

BELLINZONA - Atleet Jochem Dobber is bij wedstrijden in het Zwitserse Bellinzona op de 400 meter maar net verslagen door regerend olympisch kampioen Wayde van Niekerk. Nederlands kampioen Dobber uit Santpoort-Noord kwam tot een tijd van 45,78, Van Niekerk klokte 45,58.

Van Niekerk liep in 2016 in Rio naar olympisch goud in een wereldrecordtijd (43,03). Dat hoge niveau haalde hij daarna niet meer, vooral omdat de Zuid-Afrikaan geplaagd werd door blessures. Eind 2017 scheurde hij een kruisband tijdens een rugbywedstrijd. Sindsdien verliep zijn herstel moeizaam. Vorige maand werd duidelijk dat hij ook besmet is geweest met het coronavirus.

