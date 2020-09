Kabinet trekt deel coronasteun in voor sierteelt, maar niet iedereen is daar blij mee

Het geld was op het hoogtepunt van de coronacrisis toegezegd omdat veel ondernemers in de sierteeltsector in de problemen kwamen door het volledig instorten van de export en de lockdowns in Europese landen als Italië en Spanje. Ook de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten, de VGB, bespeurde van de zomer al een licht herstel van de bloemen- en plantengroothandel in Nederland.

Niet iedereen profiteert

Maar niet iedereen profiteert nog van de opleving en vinden steun daarom nog hard nodig. Seringenkweker Jan ten Hoeve in Aalsmeer is zo'n ondernemer. Hij rekent voor dat de steun van 650 miljoen euro geldt voor ondernemers die tussen maart en eind juni schade hebben geleden. Seizoenkwekers die (deels) buiten die periode telen en verkopen, kunnen niet of maar op een deel van de vergoeding rekenen, zegt Ten Hoeve. Voor hem ligt die periode tussen december en april.

"Het zijn vooral de seizoenskwekers die het zwaar hebben gehad. Kwekers die het hele jaar rond kweken, bijvoorbeeld in rozen en chrysanten, kunnen het verlies die ze in het begin van de coronacrisis leden wel enigszins goedmaken in de rest van het jaar. Al dan niet met steun van het kabinet."

Meer maatwerk

Ten Hoeve zegt dat hij bijna anderhalve ton minder omzet draait door de coronacrisis. Hij vindt het daarom onverstandig dat het kabinet nu al een deel van de steun weer intrekt. Sterker nog, minister Schouten zou volgens hem meer maatwerk moeten leveren. "Ze moeten veel meer kijken naar wat de omzetschade is en niet alleen naar een bepaalde periode waarvoor de vergoeding moet gelden."