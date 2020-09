'Alarmfase 1' voor Hilversumse arts op Samos na brand in vluchtelingenkamp

HILVERSUM - Een heftige en bizarre avond: de Hilversumse arts Jeanine van Ancum heeft een korte nacht achter de rug op het Griekse eiland Samos, waar ze werkt in het vluchtelingenkamp. Gisteravond brak er een flinke brand uit in het kamp, nadat het vorige week op het eiland Lesbos ook al flink mis ging. "Dit is echt ongelofelijk", laat ze aan NH Nieuws weten.

NH Nieuws

De Hilversumse Jeanine werkt sinds enkele weken als arts in het vluchtelingenkamp op Samos. Ze heeft een heftige week achter de rug, omdat ze met het hele kamp in opperste staat van paraatheid was na de flinke branden in het vluchtelingenkamp op Lesbos. De angst was groot dat er een kettingreactie zou ontstaan en dat het ook in het kamp op Samos uit de hand zou lopen. Die vrees werd gisteravond waarheid. De brand in het vluchtelingenkamp op Samos ontstond gisteren in een bosgebied niet ver van het registratiepunt van het kamp. De brandweer kon de brand snel blussen, vandaag werden er dertien aanhoudingen verricht in het kamp.

Jeanine laat vanaf Samos weten dat ze al de hele dag merkte dat er iets aan de hand was. "Het rommelde al de hele dag. Er was veel politie op de been. Het kamp is in lockdown gegaan, omdat er twee coronabesmettingen zijn in het kamp. We zijn met het medisch team vervolgens noodplannen gaan maken over hoe we de mensen toch konden helpen en wat we zouden doen als de boel uit de hand liep. De plannen waren nog niet af of het ging al mis." Tekst gaat verder onder de tweet.

Toen de brand uitbrak, is Jeanine met haar team meteen uitgerukt. "We hadden onze werkpakken nog aan en zijn meteen op pad gegaan. De ene helft van het team is naar de kliniek gegaan om spullen te halen, de andere helft ging meteen naar het kamp om bijstand te verlenen. We hebben geluk gehad dat de wind de goede kant op stond en de brandweer het vuur snel kon blussen. Twee uur later was het weer rustig." Veel zorgen over corona-uitbraak De brand houdt de gemoederen flink bezig, maar er zijn ook grote zorgen om de twee coronapatiënten in het kamp. "Het gaat om twee mensen die geen contact met elkaar hebben gehad en echt uit twee afzonderlijke gemeenschappen in het kamp komen. We vrezen dus dat dit het begin is van een grotere uitbraak en het aantal besmettingen snel toeneemt." Met haar team werkt Jeanine nu aan plannen om vluchtelingen met gezondheidsklachten vanaf afstand te helpen, zolang het kamp dicht is. In het vluchtelingenkamp op Samos is officieel plaats voor 650 migranten, maar er wonen er nu zo'n 4.600. Jeanine vertelt in haar vlog voor NH Nieuws meer over hoe de brand en de coronapatiënten haar bezig houden:

Jeanine vertelt in haar vlog hoe de brand en de corona-uitbraak haar bezig houden - NH Nieuws