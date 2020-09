Bootje klapt op schuit in Langedijk, jongeman (18) uit Tuitjenhorn zwaargewond

LANGEDIJK - In Langedijk is een 18-jarige man uit Tuitjenhorn maandagavond zwaargewond geraakt, nadat een bootje frontaal tegen een schuit botste. Een groep jongens zou de koolvlet over het hoofd hebben gezien en op hoge snelheid hebben geraakt. Een van hen kwam klem te zitten en verdween daarna onder water.

Nadat het slachtoffer weer bovenkwam, werd hij door zijn vrienden terug in het bootje gehesen. De groep is doorgevaren naar de BroekerVeiling, waar de hulpdiensten inmiddels klaarstonden, meldt mediapartner Halstad Centraal.

Naast een ambulance, brandweer en politie, werd ook een traumahelikopter ingeroepen, maar bleek uiteindelijk overbodig. Het slachtoffer is met de ambulance afgevoerd en ligt nog in het ziekenhuis, laat een politiewoordvoerder weten aan NH Nieuws. Het is niet duidelijk hoe ernstig zijn verwondingen zijn en hoe hij er momenteel aan toe is.