De Peiling: Hoe is het bij jou met de coronakilo's?

Veel mensen zijn de afgelopen maanden aangekomen. Zelfs 1 op de 5 kinderen heeft last van extra coronakilo's. We bewegen minder en snacken meer. Hoe is dat bij jou? Ben jij aangekomen, op gewicht gebleven of afgevallen? Heb je tips om snel wat kilo's kwijt te raken? Ook dat horen we graag!

Ander dagritme

Thuiswerken, minder vaak de deur uit en de sportschool die een paar maanden dicht was; het coronavirus heeft het dagritme van veel mensen danig overhoop gegooid. Het Voedingscentrum onderzocht of we ook anders zijn gaan eten. 22 procent van de ondervraagden zegt dat ze meer zijn gaan snoepen en snacken. 11 procent is meer alcohol gaan drinken.

Kinderen

Ook 1 op de 5 kinderen is aangekomen tijdens de coronacrisis. Bij kinderen die al overgewicht hadden is 40 procent zwaarder geworden. Kinderen zijn meer ongezonde tussendoortjes gaan eten en bewegen minder. Vorig jaar haalde 64 procent van de jongeren de beweegnorm van één uur matig tot intensieve beweging per dag. Dat is nu gezakt naar 20 procent. Thuis sporten

Veel mensen namen zich bij het begin van de coronacrisis voor om thuis meer te gaan bewegen. De fitnessapparaten waren niet aan te slepen. Nu staan er opvallend veel zo-goed-als-nieuwe tweedehandsjes te koop op sites als Marktplaats.

