Alkmaarder mishandeld met stalen pijp door buurman

ALKMAAR - Het slachtoffer van een mishandeling, die maandagmiddag plaatsvond in de kelderbox van een flatgebouw aan de Vondelstraat in Alkmaar, vraagt getuigen met meer informatie zich te melden bij de politie. De dader is een flatgenoot van het 45-jarige slachtoffer, maar de buurman is sinds het incident niet meer gezien.

Het slachtoffer verklaart in zijn aangifte dat hij buurtbewoners wel eens aanspreekt als ze de poep van hun hond niet opruimen, maar dat een flatgenoot daar niet van gediend was. Dat meldt mediapartner Alkmaar Centraal. Toen het slachtoffer maandag 7 september zijn flat uitkwam en hij de flatgenoot en diens vriendin buiten zag staan, ontstond er een woordenwisseling. Het slachtoffer verklaart dat hij daarop reageerde met: "Ik spreek mensen er gewoon op aan dat zij hun hondenpoep moeten opruimen", en liep weg om een verdere confrontatie te voorkomen.



Later zag het slachtoffer de flatgenoot fietsen en hoorde hem schreeuwen dat hij een hond ging lenen om die voor zijn deur te laten schijten. Het slachtoffer zei daarop: "Dat is prima, als je het maar wel weer opruimt."

Mishandeling

Een week later, op maandag 14 september was het slachtoffer rond 10.30 uur in zijn kelderbox. Hij hoorde, terwijl hij zijn fiets wegzette en zijn boodschappen uit de fietstas haalde, naderende voetstappen in de gang. Toen hij zich omdraaide, zag hij zijn buurman staan met een stalen pijp in zijn handen. Voor hij uithaalde zei de flatgenoot volgens het slachtoffer 'Ik zag je wel kijken' en sloeg hem vervolgens twee keer. Hij werd geraakt op zijn rechter bovenarm en zijn linkerhand. Het slachtoffer wist te ontkomen deed de kelderdeur snel dicht. De dader klemde de pijp tussen de deur, maar het slachtoffer wist de deur uiteindelijk dicht te krijgen. Daarna hoorde hij zijn buurman wegrennen.

Aangifte

Het slachtoffer is direct doorgefietst naar het politiebureau om aangifte te doen van mishandeling. In zijn verklaring stelt hij dat de flatgenoot een donker getinte man van 1,80 meter lang is met met rasta haar. Hij droeg een zwart haarnetje, een zwarte broek en een zwart T-shirt.