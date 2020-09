Extra coronageld voor gemeenten: "Redelijke invulling van een reële tegemoetkoming"

NOORD-HOLLAND - Het kabinet stelt de komende tijd extra middelen te beschikking aan gemeenten en andere zogeheten medeoverheden om hen te ondersteunen in tijden van corona. Dat valt te lezen in de Miljoenennota. Eerder kwam het Rijk gemeenten ook al financieel tegemoet met een bijdrage van bijna 750 miljoen euro. Met de nieuwe middelen komt de totale steun vanuit het Rijk op ruim 1,5 miljard euro in 2020.

Adobe Stock

De coronacrisis heeft een flinke stempel gedrukt op het uitgavepatroon van gemeenten. Zo is op verschillende plaatsen in Noord-Holland geld beschikbaar gesteld om dorpen en stedendoor de coronacrisis te helpen. Dit gaat bijvoorbeeld om het tijdelijk afschaffen van enkele belastingen voor ondernemers, terwijl de financiële positie van gemeenten al niet bepaald rooskleurig is. Het kabinet komt daarom met een extra compensatie om de financiële gevolgen enigszins te verzachten. Eerder kwam het Rijk gemeenten al tegemoet met bijna 750 miljoen euro. Coronacompensatie Zo wordt de opschalingskorting eenmalig geschrapt in 2020 en 2021 en komt er een compensatie voor inkomstenschade, lokale culturele voorzieningen, lokale vrijwilligersorganisaties, Sociale Werkvoorziening-bedrijven, het organiseren van verkiezingen in corona tijd, toezicht en handhaving en buurt- en dorpshuizen. Het gaat om een totale bijdrage van ruim 1,5 miljard euro in 2020 totaal. Door de opschalingskorting krijgen gemeenten met minder dan 100.000 inwoners minder geld uit het Gemeentefonds dan grotere gemeenten. Maar dat bedrag van 1,5 miljard euro is volgens de woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse gemeenten niet voldoende om de geleden schade te compenseren. Zeker niet gezien gemeenten er financieel al niet goed voor staan: "Voor structurele problemen is dit nog geen oplossing, maar het is een redelijke invulling van een reële tegemoetkoming." De Vereniging van Nederlandse gemeenten blijven in gesprek met het Rijk.

Een van de onderdelen van het nieuwe pakket is een financiële bijdrage van 17 miljoen euro voor het voortbestaan van buurt- en dorpshuizen. Wellicht goed nieuws voor initiatiefnemer Nacima Khelfi van Buurthuis Koopjes & Koffie De Schalk in Molenwijk in Haarlem. Haar levenswerk - zoals Khelfi het noemt - dreigt 1 januari gesloten te worden. De uitbating is door de coronaregels niet meer rendabel. En dat doet haar veel verdriet: "Ik denk dat het voor mij dan een heel eenzaam leven gaat worden. Voor mij is er verder niet zo heel veel. Ik ben te jong voor jongerenactiviteiten en te oud voor ouderen activiteiten. Dus ik zou niet weten wat ik dan moet doen." Zij hoopt dan ook ontzettend dat ook zij aanspraak kan maken op de bijdrage vanuit het Rijk: "Dat zou voor mij een heel stuk rust beteken. Op het moment dat gewoon de vaste lasten gedekt zijn en dat ik mij daar dan ook geen zorgen over hoef te maken, dan ben ik al blij en kan ik gewoon die activiteiten blijven doen die ik doe."

Reactie gemeente Haarlem De gemeente Haarlem laat weten dat het geld inderdaad beschikbaar is gekomen voor buurt- en dorpshuizen en in de komende tijd wordt gekeken hoe het geld verdeeld wordt. Of Nacima Khelfi ook kan redenen op financiële steun op basis van het vrijgekomen geld, is nog niet bekend.