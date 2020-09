KIEV - Het is AZ niet gelukt om de playoffs van de Champions League te bereiken. Dinsdagavond strandden de Alkmaarders in de derde voorronde van het miljoenenbal tegen Dinamo Kiev. En dat is zonde want ondanks de 2-0 nederlaag was AZ, zeker in de eerste helft, niet de mindere ploeg.

EPA/Sergey Dolzhenko

Na afloop van de wedstrijd zag AZ-trainer Arne Slot vooral het eerste tegendoelpunt, veroorzaakt door een fout van Midtsjø, als cruciaal moment in de wedstrijd. "Tot de eerste goal van Kiev vond ik dat we echt goed speelden. We hadden bijna iedere keer snel de bal terug als we hem verloren. Maar als je de bal op die manier verliest zoals bij de eerste tegengoal, dan kan je er niets meer aan veranderen om de goal te voorkomen."

Quote "Tot de eerste goal van Kiev vond ik dat we echt goed speelden. We hadden bijna iedere keer snel de bal terug als we hem verloren." az-trainer arne slot

En zo is AZ alsnog veroordeelt tot de Europa League. Daar waar dat vorig seizoen als hoofdprijs voelde, is dat nu anders. "Ik denk dat dit de eerste serieuze teleurstelling is die we het afgelopen anderhalve jaar hebben moeten slikken. Natuurlijk was de uitschakeling tegen NAC vorig seizoen in de beker een teleurstelling maar toen hadden we nog veel om voor te spelen. We hadden nu heel graag verder gewild in de Champions League." Bekijk hieronder het interview met Arne Slot. Tekst loopt door onder de video.

Arne Slot: "Dit de eerste serieuze teleurstelling die we in anderhalf jaar moeten slikken" - NH Nieuws

Ook aanvoerder Teun Koopmeiners is zwaar teleurgesteld na afloop van de wedstrijd. "Dit is onnodig. Dood en doodzonde. Ik had de eerste helft het idee dat we de controle hadden maar in de tweede helft geven we het gewoon weg. Dit komt heel hard aan. Het is een droom om in de Champions League te spelen en ik denk dat die kans er zeker voor ons lag." Bekijk hieronder het interview met Teun Koopmeiners. Tekst loopt door onder video.

Teun Koopmeiners: "Dit komt heel hard aan" - NH Nieuws

