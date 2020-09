Overval op café in Enkhuizen: "De barvrouw rende gillend de straat op"

Hij zag wel twee mannen wegrennen, maar zijn aandacht ging vooral uit naar de vrouw. "Ze riep: 'Peter, peter', zo heet overbuurman. Ik ben in het café gaan kijken, daar lag iets op de grond. Ik dacht dat er een klant was gevallen en misschien kan ik eerste hulp verlenen. Maar dat was een houten pop. En toen kwam ze naar me toe en zei: 'Ik ben overvallen, ik ben bedreigd met een mes'."

Daders stonden ineens in het café

De laatste klant had net het café verlaten. De barvrouw haalt een broodje uit de keuken en als ze terugkomt staat ze oog in oog met twee overvallers die haar bedreigen met een mes. Met de inhoud van de kassa gaan ze er vandoor. Het slachtoffer is volledig overstuur. "Het is ook nog een bekende van mij. Het is al een paar jaar m'n buurvrouw. Ik heb gezegd: 'als er wat is bel je maar aan vanacht'. Maar die zal ik morgenochtend wel spreken, of vanavond nog."