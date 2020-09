Overval op café de Vriendschap Enkhuizen: politie zoekt twee mannen

ENKHUIZEN - De politie is op zoek naar twee mannen die rond 19.00 uur café de Vriendschap in Enkhuizen hebben overvallen. De mannen kwamen volgens een getuige het café binnen en zouden daar onder bedreiging van een mes de barvrouw hebben bedreigd en de kassa hebben meegenomen.

Een omwonende vertelt aan NH Nieuws dat ze rumoer hoorde en naar het café rende. Daar was op dat moment de barvrouw aan werk die zij goed kent. "Ze vertelde mij dat de laatste vaste klant naar huis was gegaan en dat ze voor haarzelf achter een broodje aan het halen was. Toen ze terug kwam werd ze bedreigd met een mes. Ze zeiden dat ze weg moest blijven en namen de kassa mee. De barvrouw was hevig ontdaan van de overval."



Het is nog onduidelijk hoeveel geld ontvreemd is. De politie heeft de zaak in onderzoek en is op zoek naar de twee verdachten.