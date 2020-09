Automobilist overleden bij botsing met lijnbus in Oudendijk

OUDENDIJK - Op de N247 in Oudendijk zijn rond 18.30 uur een auto en een bus frontaal op elkaar geklapt. De bestuurder van de auto is hierbij om het leven komen.

De politie laat weten dat de persoon in de auto is overleden, maar kan nog geen uitspraken doen over de identiteit van deze automobilist. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De politie gaat dat nu uitzoeken en doet hiervoor onder andere een sporenonderzoek.

Hulpdiensten rukten massaal uit om assistentie te verlenen bij het ongeluk. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen.

De weg tussen Oudendijk en de kruising Scharwoude is vanwege het onderzoek voorlopig nog afgesloten.