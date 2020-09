Ziekenhuizen leren van coronawetenschap: "Gemiddelde ligduur op IC lijkt korter"

AMSTERDAM - Wereldwijd onderzoek naar corona zorgt ervoor dat de zorg in ziekenhuizen als het AMC verbetert. Met mogelijk een tweede golf in het verschiet, lijkt het erop dat de gemiddelde ligduur op de intensive care korter wordt. Dat vertelt Joost Wieringa, internist en infectioloog van het UMC, locatie Amsterdam (AMC).

"In het begin was er enkel ondersteunende therapie met zuurstof", aldus Wieringa. Maar in de tussentijd is er veel veranderd. Er worden wekelijks duizenden onderzoeken over het coronavirus gepubliceerd waar onderzoekers als Joost Wieringa van kunnen leren.

Zo hebben onderzoeken voor drie duidelijke veranderingen in de behandeling van corona gezorgd. Zo wijst hij op het gebruik van een onstekingsremmer genaamd Dexamethason en een antiviraal middel Remdesivir. "Dat is geen wondermiddel, maar helpt bij een sneller herstel in de vroege fase. Alle patienten krijgen daarnaast nu ook een antistollingsmiddel."

