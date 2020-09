Schooldirecteur niet tevreden met extra investeringen: "Het is mosterd na de maaltijd"

NOORD-HOLLAND - Het kabinet trekt 500 miljoen euro uit om de ontstane achterstanden in het basis- en middelbaar onderwijs als gevolg van de coronacrisis zoveel mogelijk terug te dringen. Mosterd na de maaltijd vindt Gert Jan Riemers, directeur van basisschool De Meerpaal in Anna Paulowna en De Zandhorst in Breezand.

Het kabinet investeert in het komende jaar 500 miljoen euro om de gevolgen van het coronavirus voor leerlingen te verzachten en ervoor te zorgen dat de onderwijsachterstanden in het basis- en middelbaar onderwijs die door de coronacrisis zijn ontstaan zoveel mogelijk terug te dringen.

Het kabinet geeft aan dat het onderwijs op afstand een grote impuls heeft gegeven aan de digitalisering van het onderwijs, maar wijst er ook op dat er - doordat sommige ouders niet voldoende in staat waren om thuisonderwijs te geven - toch achterstand bij leerlingen is ontstaan. Dit terwijl de kwaliteit van het onderwijs sowieso al onder druk staat.

In de afgelopen maanden is door verschillende scholen in Noord-Holland hard gewerkt om onderwijs op afstand zo goed mogelijk te organiseren en kwetsbare leerlingen op te vangen, evenals de kinderen van ouders die werken in een cruciale beroepsgroep.

"Nou dat is een mooi iets, dat de regering daarvoor beschikbaar stelt, maar het is altijd weer achteraf en altijd weer repareren", vertelt Gert Jan Riemers, directeur van twee basisscholen in de Noordkop. "En ik ben juist heel erg voor een preventieve aanpak."

Reactie Algemene Onderwijsbond, Eugenie Stolk voorzitter AOb

"Helaas kiest het kabinet weer niet voor structureel investeren in onderwijs. Dit terwijl de nood zo hoog is. De afgelopen maanden is er opnieuw het maximale van het onderwijs gevraagd: overschakelen op online onderwijs, weer aan de slag ondanks ieders zorgen over corona. Het onderwijs probeert er ondanks alles het beste van te maken voor de leerlingen.

Al voor de coronacrisis was het duidelijk dat het lerarentekort een groot maatschappelijk probleem is. Klassen werden regelmatig naar huis gestuurd, er sloten scholen omdat er geen onderwijspersoneel meer te krijgen was. Het is mooi dat er nu extra miljoenen worden vrijgemaakt, maar helaas is het grotendeels voor 1 jaar. Daarmee los je niets structureel op terwijl het tekort volgens cijfers van het ministerie over een paar jaar meer dan 10.000 is. Met een paar campagne filmpjes los je het tekort niet op. Daarvoor is heel veel extra geld nodig voor de lange termijn."