Mensen genieten van het weer op de heetste 15 september ooit in Zandvoort

ZANDVOORT - Nog nooit was het in september zo warm als vandaag. Daar konden de strandgangers in Zandvoort over mee praten. De één moest zijn strandhuisje opruimen, een ander vond het veel te druk en weer een ander besloot te gaan fietsen: "Het is wel warm dus je gaat veel meer zweten."

"Heerlijk. We hebben natuurlijk een paar hele mooie dagen gehad en van de zomer twee weken echt tropenweer, dus we mogen niet mopperen", vertelt een strandganger over deze warme 15 september.

Een ander vindt het vandaag wel erg warm en veel te druk: "Jammer dat er zoveel mensen vrij zijn, anders had ik het strand voor mezelf", besluit hij. Een andere man is druk in de weer om zijn strandhuisje op te ruimen. Deze worden maandag weggehaald. "Ik ben druk aan het werk op deze hete dag."

Fietsen

Een jongen besloot met het warme weer te gaan fietsen. "Het is natuurlijk wel bijzonder in september zo'n warme dag, dus ik dacht 'ik ga even lekker fietsen'. Het is wel pittig. Je moet veel meer drinken als je aan het sporten bent dus dat is wel even wennen."