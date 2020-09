Meer aandacht voor gevaarlijke situaties bij aanleg Hoorns stadsstrand

HOORN - Er komt meer handhaving en voorlichting voor gevaarlijke situaties die zich voordoen bij de aanleg van het nieuwe stadsstrand in Hoorn. Dat laat de gemeente weten in antwoord op vragen van de gemeentelijke partijen VOCHoorn en HOP aan de burgemeester en wethouders.

Volgens de Hoornse reddingsbrigade varen nog teveel recreanten in het verboden vaargebied tussen Scharwou en Hoorn. Vooral voor watersporters is het gebied zeer gevaarlijk omdat er objecten als ankers en betonblokken op de bodem liggen. Ook zijn er leidingen voor het zandtransport die net onder het wateroppervlakte liggen. De gemeente waarschuwt dat dit levensgevaarlijke situaties kan opleveren.

Vanaf het zandstrand het water in lopen is ook gevaarlijk. De ondergrond is nog niet stabiel waardoor je vast kunt komen te zitten in het drijfzand. Dit kan zorgen voor onderkoeling.

Handhaving

Ondanks hekken en borden waarop staat dat het gebied niet toegankelijk is voor publiek, moeten handhavers regelmatig mensen aanspreken dat ze zich op illegaal terrein bevinden. Ook op het water is het verboden gebied afgezet met een gele boeienlijn en waarschuwingsborden.

Omdat het nog wel een aantal jaar kan duren voordat het strand helemaal af is, wil de gemeente Hoorn haar burgers nu tijdig waarschuwen voor de gevaren. Er worden flyers gedrukt die worden uitgedeeld aan watersporters en er komt meer handhaving. Ook wordt er gekeken of er meer gele boeien in het water kunnen worden gelegd om het invaarverbod duidelijker te maken.