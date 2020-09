Bergense arts Sanne strijdt voor kinderen van Kamp Moria: "Het is een nachtmerrie"

BERGEN - Sanne van der Kooij is gynaecoloog in het Noordwest Ziekenhuis en moeder van twee kinderen. Voor haar is de brand in het vluchtelingenkamp op Lesbos een nachtmerrie die werkelijkheid is geworden. Maandenlang zette ze zich in om honderden weeskinderen uit het overvolle kamp Moria te halen, voordat er iets rampzaligs zou gebeuren. Dat lijkt nu te laat.

"Wat je daar voelt is wanhoop. Toen ik hoorde van de brand voelde ik mij totaal verslagen. Hoe hebben we het zover kunnen laten komen," vraagt Sanne zich af. "Als je die moeders met hun kinderen zag rennen voor de vlammen, denk je eigenlijk dat het niet erger kan. Maar toch wel. Het is een totale nachtmerrie."



De Bergense is een van de initiatiefnemers van SOS Moria, een noodkreet van artsen die gesteund wordt door artsen uit heel Europa en door inmiddels de helft van alle Nederlandse gemeenten. Bergen en andere gemeenten waren voor de verwoestende brand in het kamp al bereid om minderjarige vluchtelingen op te nemen.



Wanhoop en paniek