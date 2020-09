Van Gogh Museum hoopt op diverser publiek met 'beeldbrekers': "Ik werd aangestaard"

AMSTERDAM - Het kan wel wat diverser en inclusiever in het Amsterdamse Van Gogh Museum, vinden ze zelf. Om die diversiteit te bereiken, zet het museum 'beeldbrekers' in, een groep jonge Amsterdammers met allerlei achtergronden. Zo voelde zoals Sara Aljic uit Amsterdam-Noord zich er eerst niet thuis. "Ik werd aangestaard, omdat ik er anders uitzag."

Beeldbrekers zorgen voor meer inclusiviteit in het Van Gogh Museum - NH Nieuws

Dat de beeldbrekers zich vandaag presenteren, wil niet zeggen dat ze eerder nog niets hebben gedaan. De eerste beeldbreker kwam in 2017 al het museum in. Inmiddels is het een groep van 18 mensen van tussen de 18 en 30 jaar.

Ze zijn onder meer bij vergaderingen en praten met conservatoren, kortom: ze bemoeien zich met de gang van zaken. Ze willen niet alleen een diverser museum achter de schermen, maar ook de bezoekers zijn nu vooral hoogopgeleid en wit, en dat moet anders.

Niet thuis voelen

Beeldbreker Sara Aljic uit Amsterdam Noord studeert kunstgeschiedenis, en schildert zelf. Toch voelt ze zich, net als veel andere Amsterdamse jongeren, niet thuis in het Van Gogh. En dat is jammer, vindt Sara. "Ik vind het belangrijk dat alle jongeren een kans krijgen cultuur te ontdekken. Ik zie dat dat nu veel te weinig gebeurt. Als je van jongsaf aan de kans krijgt om dit te doen, is de kans dat je dat als volwassene ook doet veel groter."