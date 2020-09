Warmste Prinsjesdag trekt zonaanbidders naar het strand: "Ik heb speciaal vrij genomen"

PETTEN - Prinsjesdag 2020 gaat de boeken in als de warmste derde dinsdag van september sinds het begin van de metingen. Aan de kust was het goed te merken dat de temperaturen de lucht in schoten. De parkeerterreinen van Petten stroomden in de loop van de ochtend vol met zonaanbidders.

"Ik heb nog even een dagje vrijgenomen", vertelt een strandbezoekster, "speciaal voor het mooie weer." Ze is samen met vriendinnen uit Petten op het strabd neergestreken. "Het is inderdaad een thuiswedstrijd." Van de temperaturen kijkt ze niet op. "Ik heb ook 6 oktober nog wel eens op het strand gezeten. Dus het kan wel."

"Ik heb een dagje vrijgenomen. Normaal had ik nu in een hete fabriek gestaan. Dit is genieten."

En ze is niet de enige die gewapend met handdoek, stoeltjes en parasols de gang riching zee heeft gemaakt. Rond het middaguur loopt het strand mooi vol. Een man uit Drachten is met zijn vader en moeder, bepakt en bezakt, het strand opgelopen: "Zij staan hier op de camping. Ik heb zelf een dagje vrijgenomen. Normaal had ik nu in een hete fabriek gestaan. Dit is genieten."

Een moeder met dochter en kleinzoon uit Langedijk zitten even verderop. "Nee, ik kan me niet herinneren dat we dit eerder hebben gedaan op 15 september. Het doel van de dag is lekker zonnen en niks doen", vertelt de dochter. "Tropische temperaturen voorspeld? Ja dan moet je er van genieten", zegt haar moeder.

Bommetje vol

Het is niet alleen bij Petten druk. Het grote parkeerterrein Kiefteglop bij Callantsoog is bommetje vol. Strandgangers hebben hun auto al in de berm geparkeerd. Op de thermometer wordt langs de kust zo'n 26 graden aangetikt. Elders in het land worden tropische temperaturen van 30 graden en hoger gehaald. Het is daarmee de warmste Prinsjesdag. "Het bevalt hier goed", vertelt een Duits stel dat op vakantie is. "Maar een beetje meer noorderwind zou wel fijn zijn."