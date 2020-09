Sport Wielrenner Steven Rooks van het vlakke Noord-Holland naar de bergtrui in de Tour

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat wielrenicoon Steven Rooks. Hij bracht in 1988 het hele land in vervoering tijdens de Tour de France.

Wielrenner Steven Rooks van vlak Noord-Holland naar de bergtrui in de Tour - Robert Jan de Boer

Biografie: Naam: Steven Rooks Geboren: Oterleek, 7 augustus 1960 Beroep: wielrenner Erelijst: Luik-Bastenaken-Luik (1983), Amstel Gold Race (1986), 2e eindklassement Tour de France (1988), Bergtrui Tour de France (1988), Combinatietrui Tour de France (1988, 1989)

R-dubbel O-K-S "Schrijf maar op, Jean, R-dubbel O-K-S. Steven Rooks op Alpe d'Huez. Schitterend. Prachtig", schreeuwde verslaggever Mart Smeets het bijna uit toen Steven Rooks in 1988 als eerste de eindstreep passeerde op mooiste berg van de Tour, Alpe d'Huez. Met zeventien seconden voorsprong op de concurrentie. Rooks weet het nog als de dag van gisteren. "Het begon ermee dat Parra aan de voet van de berg tot twee keer toe probeerde weg te komen. Maar er stonden zoveel toeschouwers langs de kant dat er geen doorkomen aan was. De tweede keer, toen de motoren weer optrokken dacht ik: 'Dit is misschien mijn moment.' Toen ben ik gedemarreerd."

Quote "Als je wint ben je de pijn en vermoeidheid snel vergeten" steven rooks, wielrenner

Succes Uiteindelijk kwam Rooks alleen boven. "Dat is het allermooiste, dat je kan laten zien dat je die dag de sterkste bent. Dan kun je meer genieten van het succes." Je zou denken dat Rooks na zo'n rit kapot over de streep zou komen, maar niets is minder waar. "Als je wint is het lichaam zodanig snel hersteld dat je de vermoeidheid en de pijn -die je wel hebt gevoeld en hebt gehad- snel bent vergeten. "Dat is wel heel speciaal", beseft Rooks zich terdege, "dat je van het vlakke Noord-Hollandse landschap in een keer de beste wordt in de Tour de France in de bergritten." Als eerste Nederlander nam hij de bergtrui mee naar huis.

De bergtrui van Rooks - Robert Jan de Boer

Luik-Bastenaken-Luik De Tour van '88 was voor Steven Rooks een aaneenschakeling van successen. Naast het winnen van de bergtrui werd hij tweede in het eindklassement, achter Delgado. Ook mocht hij de Combinatietrui mee naar Warmenhuizen nemen. Maar minstens zo trots is hij op de winst in de voorjaarsklassier Luik-Bastenaken-Luik. Rooks was toen pas 22. "Ik reed 'm voor de eerste keer en als je dan de wedstrijd kan winnen, is dat wel de mooiste herinnering." Zo weer doen Steven Rooks kan met recht terugkijken op een bijzondere carrière. Zo won hij in 1986 ook de Amstel Gold Race. "Ik ben veertien jaar professional geweest. Je probeert daarin iets voor jezelf neer te zetten. Daar stop je heel veel tijd in, maar daar krijg je ook heel veel voor terug. Dat is wel heel mooi, dat zou ik zo weer doen."

