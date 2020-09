Coronacrisis gooit ook roet in het eten van carnaval: Helderse festiviteiten afgelast

DEN HELDER - Het is nog ver weg, maar de Helderse carnavalsvereniging de Krabbetukkers heeft nu al besloten de knoop door te hakken. Carnaval gaat volgend jaar vanwege de coronacrisis niet door in Waaienburg, zoals Den Helder in deze periode heet.

Gezien de huidige omstandigheden met de coronacrisis is er 'onvoldoende zekerheid' om het carnaval te vieren voor alle Waaienburgers, zo meldt onze mediapartner Regio Noordkop.

Alle activiteiten rond het carnaval worden daarom geannuleerd, ondanks dat de voorbereidingen al in volle gang waren. "Dit betekent dat het prinsenbal, seniorentournee, scholenrondje, kindercarnaval en het carnaval geen doorgang zullen vinden dit seizoen. We hopen samen met ons trouwe legioen in 2022 het 60e carnaval in Waaienburg weer te vieren."