Provincie kijkt of er toch een oplossing is om pont Landsmeer - Ilpendam te redden

Zowel de gemeente Waterland als Landsmeer zitten in ernstige geldproblemen. Waterland heeft aangegeven geen geld mee te steken in de pont, zodat Landsmeer nu moet beslissen of ze extra gaat investeren in de pont of haar handen er ook vanaf trekt.

De motie van Statenlid Michel Klein van de ChristenUnie werd unaniem aangenomen. Klein stelde dat het opheffen van de pont grote gevolgen zou hebben voor Ilpendam en Landsmeer. Ook zou het omrijden van landbouwvoertuigen extra uitstoot met zich meebrengen. Daarnaast is er bij de herinrichting van de busbaan langs de N235 in 2018 veel moeite gedaan om de pont goed in te passen. Tot slot maakt de pont deel uit van het totale provinciale fietsnetwerk, waardoor de provincie een belang heeft bij de verbinding.

“Ik was getriggerd door het feit dat de provincie er niks aan zou doen”, aldus Klein. “Natuurlijk snap ik dat het ingewikkeld is en een groot bedrag is, maar ik denk dat het goed is dat de provincie kijkt naar haar eigen rol. Als geld vanuit de provincie deel uit kan maken van de oplossing is dat wat mij betreft niet uitgesloten.”

Mede-indiener Marcel Steeman is daar wat gereserveerder in. De vice-fractievoorzitter van D66 Noord-Holland hoopt eigenlijk dat beide gemeenten er alsnog uitkomen. "Er is hier geen simpele oplossing. Het is belangrijk om het gesprek te voeren over wat er echt nodig is." Geld vanuit de provincie is daarbij volgens hem niet direct een optie.

Klein is blij met de grote steun voor zijn motie. “Ik ben tevreden als de pont blijft varen. We hebben gezegd dat het niet zomaar kan zijn dat een verbinding ophoudt te bestaan.”

Belangrijk onderdeel fietsroutes

Olthof erkende voor de stemming van de motie dat de pont een belangrijk onderdeel is van de fietsroutes in de provincie. “Ik ga in gesprek met de gemeenten om te kijken wat voor oplossing mogelijk is.”