'Bijlmerdominee' Samuel Lee krijgt koninklijke onderscheiding

AMSTERDAM - Samuel Lee, voorganger van de door hem zelf opgerichte kerk Jesus Christ Foundation in Amsterdam Zuid-Oost, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de onderscheiding vanwege zijn bijdrage aan het welzijn van migranten in Nederland. Lee is sinds vorig jaar 'Theoloog des vaderlands'.

Samuel Lee (50) kwam op zijn veertiende als migrant uit het Midden-Oosten in de Bijlmer terecht. Hij studeerde sociologie en promoveerde in de theologie, een vak dat hij sinds enkele jaren ook doceert aan de Vrije Universiteit. Sinds hij in Nederland is, spant hij zich in om het lot van migranten te verbeteren.

Zo heeft hij het instituut Foundation Academy of Amsterdam opgericht, waar iedereen voor een heel laag bedrag en vaak gratis les kan krijgen in theologie en sociale wetenschappen en mensenrechten studies. Vooral voor migranten die weinig geld hebben of niet over de juiste papieren beschikken, is dit de enige mogelijkheid om op academisch niveau les te krijgen.