Voor de eerste keer bij Oranje: "Even wennen, natuurlijk"

ZEIST - Het was een leuke verrassing voor Daphne van Domselaar. De keeper uit Langedijk werd voor de eerste keer opgeroepen voor het Nederlands elftal door bondscoach Sarina Wiegman. Van Domselaar (20) meldde zich begin deze week op de training van de Oranje Leeuwinnen en zei te moeten wennen aan het niveau. "Maar het was heel leuk. Ik heb ervan genoten", zegt ze tegen NOS.

"Ik wist dat Loes Geurts (keeper van Göteborg die normaal gesproken bij de Nederlandse selectie zit, red.) met een hersenschudding kampte en er dus niet bij zou zijn", vertelt de Noord-Hollandse. "Dus de kans wel aanwezig dat het zou kunnen gebeuren, maar het was alsnog een heel leuke verrassing. Ik kreeg een uitnodiging per mail en daar was ik heel blij mee. Ik realiseerde het nog niet helemaal."

Van Domselaar, die bij FC Twente speelt, komt bij de Nederlandse selectie met Sisca Folkertsma, Renate Jansen en Lynn Wilms drie teamgenotes tegen. "Tuurlijk, dat werkt wel mee", geeft de Langedijkse toe. "Ik kende er ook al een paar van de afgelopen jaren bij FC Twente. Dat maakt het wel wat makkelijker allemaal."