Teleurstelling over Miljoenennota: "De zorg moet het doen met waardering en applaus"

ALKMAAR - Er komen geen noemenswaardige corona-investeringen voor de zorg en het onderwijs. Vooral vanuit de zorg, waar flink werd gepleit voor een structurele loonsverhoging, wordt goed gebaald. Tanneke Goverse werkt in het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar als operatie-assistente en verpleegkundige, en heeft het nieuws met lede ogen aangezien.

"Ik vind het echt enorm teleurstellend. Ik had eigenlijk niet beter verwacht, ik ging er heel sceptisch in. We moeten het doen met waardering en applaus."

Goverse werkt normaal gesproken als operatie-assistente, een baan die ontzettend slopend is. "Als andere mensen vrij zijn en met hun familie op de bank zitten, werk ik aan ingewikkelde hersenoperaties of gescheurde slagaders. Ik hou daar uiteindelijk netto 15 euro per uur aan over."

Verpleegkundige in coronatijd

Toen het coronavirus in april op het hoogtepunt was, werkte Goverse, net als een hoop van haar collega's, op de Intensive Care en de verschillende covidafdelingen binnen het ziekenhuis.

Dat kon omdat ze een achtergrond heeft als verpleegkundige. "Wij zijn nog steeds druk bezig om de achterstand in te halen. In het Noordwest moeten we nog zo'n 1.000 ingrepen inhalen. En het virus is het land nog niet uit, dus voorlopig blijven we nog wel in deze omstandigheden werken."