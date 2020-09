Hoorns stadshuis wordt gerenoveerd

HOORN - Even leek de keuze voor renovatie aan een zijden draadje te hangen, maar de kogel is door de kerk: het stadhuis van Hoorn blijft op haar huidige locatie aan de Nieuwe Steen en wordt gerenoveerd. Die keuze maakte een geringe meerderheid van de partijen vanavond. De optie voor een nieuw te bouwen stadhuis aan De Poort van Hoorn is daarmee definitief van tafel.

De vele brieven die deze week werden ingezonden vanuit verschillende betrokkenen met argumentatie vóór nieuwbouw, blijken geen invloed te hebben gehad op de keuze van de raad. Toch werd het een spannende beslissing: zeven partijen stemden voor en zeven partijen tegen renovatie, maar renovatie kreeg met een meerderheid van de stemmen, alsnog de voorkeur.

"Met renovatie van stadhuis geven we een prachtig voorbeeld hoe je een monumentaal pand duurzaam kan maken en kan bijdragen aan circulaire economie", argumenteert fractievoorzitter Chris de Meij (VVD). De twee grootste coalitiepartijen VVD en fractie Tonnaer stemden voor renovatie maar konden daarbij ook op kritiek rekenen van andere partijen.

"Onbegrijpelijk dat er twee coalitiepartijen zijn die vóór renovatie kiezen. Hopelijk komen ze vanavond nog tot inkeer", aldus fractievoorzitter Kees Maas van de Christen Unie. Ook Sociaal Hoorn was sceptisch. "De grote, landelijke partijen die altijd verantwoordelijkheid dragen, lijken af te haken", aldus fractievoorzitter Jeroen van de Veer. Op zijn vraag aan wethouder Helling - of hij teleurgesteld was met de stemming - antwoordde de wethouder neutraal. Helling: "Het is wat het is. Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Ik ga aan de slag met de uitslag van vanavond, en dat is renovatie."

Pleidooi voor nieuwbouw

In de commissievergadering van afgelopen week, werd al duidelijk dat de meeste partijen hun zinnen zetten op renovatie van het pand. Daar was wethouder Helling toen niet over te spreken en betoogde dat daarmee een 'verkeerd signaal' zou worden gegeven aan investeerders en dat renovatie een 'terugtrekkende beweging' zou zijn in het ontwikkelingsproces van de Poort van Hoorn.

Naar aanleiding van de commissievergadering, kreeg de wethouder bijval vanuit allerlei hoeken. Verschillende betrokken partijen waaronder de NS, de Provincie, de Hoornse Ondernemersfederatie en ook de bibliotheek, pleitten per brief om toch voor nieuwbouw te kiezen.

Omwonenden van het gemeentehuis denken daar anders over. "We hebben niemand in onze wijk gesproken die voorstander is van nieuwbouw", zo schrijft Sebo Koning, secretaris van Initiatiefgroep Bewoners Woonwijk Nieuwe Steen (IBWNS) die namens vijftig inwoners spreekt. Ze voeren aan dat het de meeste duurzame optie is, het stadhuis nu geografisch het centrum van de stad betreft, de architectuur met trots is gebouwd en bewaard dient te worden en er oor de overtollige ruimte een nieuwe huurder erbij gevonden moet worden.

Ontsluiting binnenstad

"Er wordt gesproken over geweldige kansen en een boost voor de middenstand met een nieuw stadhuis, maar waar bestaan die dan uit?", zo uitte ondernemer Peter Shutz die een modezaak heeft in de binnenstad, zijn kritiek per brief. Volgens hem zouden de Hoornse ondernemers niet eerder om een mening zijn gevraagd. "Uit de verklaringen die door de voorzitters van OSH en HOF zijn afgegeven zou blijken dat alle Ondernemers Binnenstad vóór nieuwbouw zijn, maar dat ligt een stuk genuanceerder blijkt uit navraag", schrijft hij. Schutz: "Zowel bij het bestuur als bij de achterban van de OSH hebben een groot aantal ondernemers verklaard voor renovatie te zijn van het huidige stadhuis."

Volgens de ondernemer ligt er een veel belangrijker vraagstuk dan de renovatie of nieuwbouw van het stadhuis. "De binnenstad Hoorn heeft de laatste jaren te maken met veel

omzetverlies door slechte bereikbaarheid en parkeerproblemen [...]. Wij zijn er van overtuigd dat een betere ontsluiting van de binnenstad veel meer prioriteit zouden moeten hebben dan plannen voor een nieuw stadhuis", zo schrijft Schutz.

Hoe verder?

Renovatie van het stadhuis gaat 26,8 miljoen euro kosten. Er is een studie gedaan waaruit verschillende modellen zijn ontwikkeld hoe de herindeling van het pand en omliggende terrein eruit zou kunnen komen te zien. Tweederde van het huidige gemeentehuis zou als stadshuis behouden blijven, ongeveer een derde deel wordt afgestoten en kan ontwikkeld worden voor woningbouw. Ook andere scenario's zijn denkbaar zoals de ontwikkeling van een stadsplein en nieuwe parkeervoorzieningen.

Dat er woningbouw moet komen waren de partijen met elkaar eens vanavond. Daarnaast stelde fractie Tonnaer en de VVD voor om ook de muziekschool en cultureel centrum De Blauwe Schuit in het vrijkomende deel van het stadshuis te vestigen.