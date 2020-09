Slechts 73.000 passagiers op traditionele 'drukste dag' op Schiphol

SCHIPHOL - Op de drukste dag van de zomervakantie telde Schiphol dit jaar slechts 73.000 passagiers. Op de drukste zomerdag van 2019 waren dat er nog 235.000. Die 'drukste' dag viel dit jaar op 14 augustus. Tot een aantal jaar geleden was de drukste dag een ware traditie op Schiphol, waarbij artiesten werden uitgenodigd om reizigers in lange wachtrijen te vermaken.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Schiphol zette in 2014 een streep onder het entertainment op de drukste dag van het jaar. De luchthaven vond het dat jaar niet gepast om passagiers acht dagen na de aanslag op MH17 met muziek en toneel te vermaken. De jaren daarop keerde het entertainment ook niet meer terug, omdat Schiphol inmiddels in passagiersaantallen zo was gegroeid, dat één echt drukste dag niet meer was aan te wijzen. Sindsdien ging de luchthaven al uit van de 100 drukste dagen van het jaar.

Stil

In absolute aantallen zal de drukste dag van 2020 waarschijnlijk al in januari of februari zijn gevallen. Daarna viel het vliegverkeer nagenoeg stil door de coronacrisis. Het aantal vliegbewegingen is inmiddels opgekrabbeld tot ongeveer de helft van wat er vorig jaar augustus is gevlogen. Het aantal reizigers is in augustus met 73 procent gedaald ten opzichte van dezelfde maand in 2019, naar 1.85 miljoen.