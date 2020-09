Burgerinitiatief voor verplaatsen Hoorns standbeeld J.P. Coen van tafel

HOORN - Het ingediende burgerinitiatief van de 23-jarige Horinees Gion Raap, kon vanavond tijdens de raadsvergadering niet op steun rekenen. Alle partijen waren het erover eens het initiatief te betrekken in de aangekondigde stadsgesprekken. Ook initiatiefnemer Gion Raap kan zich hierin vinden. "Zo wordt mijn visie meegenomen, maar is er ook ruimte voor andere geluiden."

Raap was zelf niet aanwezig bij de behandeling van zijn burgerinitiatief want 'hij had al andere afspraken', zo liet hij eerder aan NH Nieuws weten. In het burgerinitiatief werd de raad gevraagd te beslissen over twee voorstellen: namelijk het verplaatsen van het standbeeld van J.P. Coen naar een educatieve plek en ten tweede het oprichten van een monument ter nagedachtenis aan de Molukse slachtoffers.

De raad kon kiezen het burgerinitiatief op de agenda van de volgende raadsvergadering te plaatsen voor besluit of de ideeën van Raap mee te nemen in het nog in te plannen stadsgesprek. De raadsleden kozen voor het laatste. Initiatiefnemer Gion Raap neemt het positief op. "Ik vind het belangrijk dat andere voor- en tegenstanders ook hun mening kunnen laten horen naast die van mij en dat kan met zo'n stadsgesprek."

Hij zette zijn initiatief op nog voordat hij wist van de komst van de stadsgesprekken, het feit dat er nu open over het standbeeld gesproken gaat worden vindt Raap hoopvol. "Ik verwacht dat de gesprekken wel tot beweging gaan leiden. Er speelt nu teveel rondom het standbeeld om het te laten staan zoals het er nu staat."

'Stadsgesprek dit jaar nog'

De burgemeester opende met een update over de voorbereidingen van de stadsgesprekken. Er is nog niks concreet, maar de burgemeester beloofde dat het stadsgesprek er 'dit jaar nog komt'. Over de vorm, deelnemers en onderwerp van de gesprekken, kon de burgemeester nog niets zeggen. Nieuwenburg: "Veel mensen benaderen ons, met ideëen over hoe het gesprek vorm kan krijgen. Ik wil iedereen bedanken voor de enorme betrokkenheid. We inventariseren wat we belangrijk vinden in dit gesprek. Op basis daarvan stellen we een briefing op, zodat we het gesprek op een goede en zorgvuldige manier kunnen gaan organiseren."