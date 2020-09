80-jarige kunstenaar uit Bakkum wint Victoriefonds Cultuurprijs Visuele Kunsten

BAKKUM - In de Grote Kerk in Alkmaar heeft beeldend kunstenaar Dirck Nab dit weekend de Victoriefonds Cultuurprijs Visuele Kunsten gewonnen. Hij ontvangt een geldbedrag van 2500 euro. Voor de uitreiking ontving de oprichter van de cultuurprijs, Ger Voorn, het ere-insigne van de gemeente Alkmaar.

Tekenaar, graficus en schilder Dirck Nab (80) woont en werkt in Bakkum. In het duingebied van Noord-Holland vindt hij zijn inspiratie. "Je zou de winnaar kunnen typeren als trouw aan zijn onderwerp, een kunstenaar die zich toespitst op zijn onderwerp en dat niet meer loslaat, ongeacht alle artistieke trends. Nab koppelt kunst aan de werkelijkheid en daarmee laat hij ons met andere ogen kijken naar wat wij denken te kennen", aldus juryvoorzitter Hans Romeyn, burgemeester van Heiloo.

Dirck Nab was samen met beeldend kunstenaars Lonneke de Groot en Elly Baltus kanshebber voor de prijs. Het werk van de drie kunstenaars is tot en met 22 november te zien in het Stedelijk Museum Alkmaar.

Ere-insigne

Voorafgaand aan de prijsuitreiking ontving de oprichter van de cultuurprijs, Ger Voorn (78), uit handen van burgemeester Piet Bruinooge het gouden ere-insigne van de gemeente Alkmaar voor zijn grote betrokkenheid bij culturele initiatieven en zijn jarenlange inzet als bestuurder bij maatschappelijke organisaties.

De Cultuurprijs viert dit jaar haar 30-jarig jubileum. Ger Voorn was behalve oprichter van de cultuurprijs o.a. initiator van het maandblad Uit in Alkmaar. Daarnaast was hij vaak sponsor van tentoonstellingen, poëzie en prozawedstrijden, Hofliteratuur en een mecenas voor veel musici en kunstenaars. Voorn heeft met zijn vele initiatieven mede bijgedragen aan de ontwikkeling van de cultuur in Alkmaar.

Talent in de regio

Met tweejaarlijkse cultuurprijzen in de categorieën Visuele Kunsten, Letteren, Podiumkunsten en Jong Talent en de Publieksprijs, zet stichting Cultuurprijs regio Alkmaar een schijnwerper op kunstenaars, schrijvers en podiumkunstenaars. Artiesten die zich binnen de kunst- en cultuursector op een bijzondere manier onderscheiden en een connectie hebben met de regio Alkmaar. Een vakjury, onder leiding van een burgemeester uit de regio, kiest de genomineerden en deelt de prijzen uit.