Flinke drukte richting strand Zandvoort en Bloemendaal

De file naar het strand begint op de Zandvoortse Laan en loopt helemaal door tot aan Zandvoort aan Zee. Ook bouwt een file zich op in Overveen, op de toegangsweg naar het Bloemendaalse strand. Ook langs de kust tussen Bloemendaal en Zandvoort is het druk.

Nog voldoende parkeerplekken

Dat het een normale doordeweekse dag is lijkt veel zonaanbidders niet te belemmeren om deze mooie stranddag nog even mee te pakken. Een woordvoerder van de gemeente Zandvoort laat weten dat er momenteel nog voldoende parkeerplekken beschikbaar zijn. Wel is het druk in de treinen maar vooralsnog levert dat geen problemen op. Ook het strand kan de toestroom nog prima aan, zoals ook te zien is op de live webcam: