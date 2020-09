De verlichte wandelroute leidt bezoekers langs de grachten van Alkmaar, via de Waagtoren en de Kooltuin, naar het Victoriepark. De shows benadrukken het historische karakter van de binnenstad, laat de organisatie op de website van Karavaan weten.

"Aangekomen in het Victoriepark waan je je in een nieuwe wereld waar je welkom wordt geheten door het Lichtvolk, een nieuwe performance en lichtkunstwerk ineen. In het park word je verrast met nog meer lichtkunst, zoals een bijzonder en groots Chinees lichtkunstwerk van GLOW Eindhoven – de lichthoofdstad van Nederland."Ook komt het IJkgebouw tot leven met speciale videomapping.

Het festival, georganiseerd door Karavaan, Lions Alkmaar en Hart van Alkmaar, is op 2 en 3 oktober te bezoeken tussen 19.00 en 22.30 uur. Kaartjes zijn te verkrijgen via de website. Je koopt een ticket voor een bepaald tijdslot.