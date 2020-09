Bewoners Zaandam rechtop in bed door explosie: "Moet wel een gerichte aanslag zijn"

Wie of wat er achter de explosie vannacht zit is voor de man onduidelijk. Wel vertelt hij dat hij bruut werd wakker geschud vannacht: "Toen ik de knal hoorde wilde ik naar buiten lopen, maar toen zag ik dat mijn raam eruit lag." Samen met een buurman zag hij iets smeulen, hij bluste het door er water overheen te gooien.

"Het was voor ons al heel snel duidelijk dat het om een explosief ging", vertelt een andere buurman. "Ik denk een molotovcocktail, er lag namelijk een groene frisdrankfles met een vloeistof erin", aldus de buurman. Eerst dacht hij dat de explosie bij de onderburen binnen was, maar even later bleek dat het explosief vlak bij de voordeur was gelegd.

Camerabeelden

De politie doet nog onderzoek naar de explosie, maar bevestigt dat er benzine zou zijn gebruikt bij het explosief. Het Noordhollands Dagblad weet te melden dat de aanslag volgens buurtgenoten op een beveiligingscamera van een woning iets verderop is vastgelegd. "Je ziet iemand iets neerleggen en wegrennen’’, vertelt een vrouw. Andere omwonenden zouden een eindje verderop, op de Tribune, twee mensen hebben zien langsrennen.

De politie heeft om 10.30 uur op NH Radio bevestigt dat er geurmonsters en materiaal is meegenomen voor onderzoek.

Pieter Kok, presentator van de Ontbijttafel op NH Radio, hoorde de harde knal vannacht zelfs in Westzaan: "Wij wonen zo'n 5 kilometer van de Ringweg, maar ik schrok echt wakker."

Maar waar mensen in Westzaan de ontploffing hebben gehoord, lijkt in de buurt zelf niet iedereen wakker te zijn geschrokken. Zelfs een directe buurvrouw zegt niets te hebben gehoord: "Ik ben een vaste slaper."