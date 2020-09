Reddingsbrigade waarschuwt: zwemwater kouder dan je denkt

"De temperatuur is de laatste dagen sterk gedaald", zegt Walter Weg, voorzitter van de reddingsbrigade Amsterdam. "Tijdens de hittegolf was het water wel 28 graden en dat was heerlijk, maar nu is het gedaald tot een graad of zestien". Volgens de voorzitter van de op één na oudste reddingsvereniging van ons land liggen spierkramp en onderkoelingsverschijnselen op de loer.

Strand IJburg

Na twee verdrinkingsgevallen en andere incidenten houden de lifeguards op verzoek van de veiligheidsregio dit jaar voor het eerst de zwemmers op strand IJburg in de gaten. "We proberen mensen binnen de lijnen te houden en we spreken ze aan op hun gedrag als ze zich niet aan ons advies houden, maar het is een eigen verantwoordelijkheid. We kunnen niemand iets verbieden", vertelt Weg.

De leden van de reddingsbrigade zijn allemaal vrijwilliger. In de zomermaanden zijn ze in het weekend en op feestdagen op strand IJburg paraat. Verder probeert de brigade op warme dagen voldoende mensen op de been te krijgen voor een veilig strand. De brigade is overigens op zoek naar mensen die opgeleid willen worden om als vrijwilliger bij te springen.

Koudwatervrees

Intussen wagen de zonaanbidders op IJburg zich niet massaal in het water. De enkele zwemmer geeft toe dat het water een stuk frisser is dan een paar weken geleden. Otis die samen met zijn vriend Avi aan het zwemmen is, vertelt dat het in het begin even een beetje koud is maar dat de temperatuur snel went, "en dan is het heerlijk in het water" zegt hij. Een pootje badende Spanjaard die we treffen zegt: "Het water is ok omdat het warm is maar eigenlijk is het best fris". Op de vraag of hij overwogen heeft te gaan zwemmen zegt hij haastig nee.