Erfgoedvereniging: Huizen moet kijken naar behoud deel historisch fabrieksterrein

De gemeente Huizen liet onlangs een rapport opstellen om de historische waarde van het fabrieksterrein te bepalen. Verantwoordelijk wethouder Roland Boom zag in dat rapport geen enkele aanleiding om de BNI-gebouwen aan te wijzen als monument. Dat kwam hem op kritiek te staan van andere partijen in de gemeenteraad.

De erfgoedbeschermers zien in hetzelfde deskundigenrapport namelijk genoeg aanleiding om de oude fabrieksgebouwen toch te gaan beschermen. "Uit het onderzoek blijkt dat een aantal gebouwen van genoeg waarde zijn om te beschermen. Daarnaast vertegenwoordigt een rij gebouwen aan de Havenstraat een bijzonder beeldondersteunende waarde. Zij spelen een stedenbouwkundige rol in het ensemble van de fabrieksstraat en de uitstraling naar de Havenstraat. Zeker twee gebouwen zouden nu op basis van de uitkomsten beschermd kunnen worden", schrijft Bond Heemschut als conclusie.

Behoud van historische delen

Huizen zou zich volgens Bond Heemschut daarom hard moeten maken voor behoud van de historische delen van het fabrieksterrein. "Los van de beschermingsvraag zou de gemeente alles op alles moeten zetten om de belangrijkste waarden, zoals aangetoond in het rapport, mee te nemen in visies, bestemmingsplan en beleid als het gaat over de toekomst van dit gebied. Ik snap dat een bedrijf zich door een monumentenaanwijzing belemmerd voelt, maar het kan niet zo zijn dat na vertrek opeens alles plat gaat", zegt Karel Loeff van Bond Heemschut. "Ik hoop dat de wethouder inziet dat hij dat niet op zijn geweten wil hebben, omdat er dan unieke kansen voor de as 'Haven-oude dorp' verloren gaan."

Of de kritiek van Bond Heemschut de wethouder op andere gedachten heeft gebracht, zal donderdag blijken. Dan vergadert de gemeenteraad over de toekomst van het fabrieksterrein.