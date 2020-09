In beeld: niet zo ieniemienie-optocht van Mini's over Texel (maar minder dan anders)

TEXEL - Menigeen keek zondag verbaasd op toen tientallen, oude en nieuwe, Mini's in colonne over Texel reden. Een van de Texelse leden van de Mini Seven Club had de route uitgestippeld. Hoewel de mini-meeting met 49 Mini's zeker niet klein was, zorgde de coronacrisis er toch voor dat de stoet auto's was gehalveerd.