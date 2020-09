Oplevering school voor Weesper nieuwbouwwijk vertraagd

WEESP - Ouders in de nieuwe Weesper woonwijk Weespersluis moeten langer wachten totdat hun kinderen in hun eigen wijk naar school kunnen. De oplevering van de school is vertraagd.

De school zou aanvankelijk in januari worden opgeleverd, maar dat wordt nu twee maanden later. Als alles volgens plan verloopt verhuizen de schoolkinderen in de voorjaarsvakantie van hun tijdelijke onderkomen, elders in Weesp, naar de nieuwe school.

De vertraging is vervelend, maar levert geen grote problemen op. De tijdelijke school blijft tot de oplevering van de nieuwe gewoon beschikbaar.

Nieuwbouwwijk