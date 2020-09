Prinsjesdag Peiling: 'Bijna iedereen gaat er een beetje op vooruit' Geloof jij dat?

Ondanks de coronacrisis verwacht het kabinet op deze Prinsjesdag dat vrijwel iedereen er volgend jaar iets op vooruit gaat. De koopkracht stijgt. Geloof jij dat of ben je bang dat je de gevolgen van de coronacrisis duidelijk in je portemonnee gaat voelen?

Koopkrachtstijging

Uit de al voor Prinsjesdag gelekte stukken blijkt dat de voorspelling is dat vooral mensen met een baan en een middeninkomen van de koopkrachtstijging profiteren. Zij krijgen er 1,2 procent bij. Van uitkeringsgerechtigden stijgt de koopkracht met 0,5 procent. Gepensioneerden hebben 0,4 procent meer.



Nog niet bezuinigen

De coronacrisis heeft de overheid al miljarden gekost. Sinds de Tweede Wereldoorlog was er nog nooit zo'n groot tekort op de begroting. Ook de staatsschuld schiet omhoog. Toch is het kabinet niet van plan te bezuinigen nu we nog midden in de crisis zitten. Fors bezuinigen pakte bij de kredietcrisis nadelig uit op de toen toch al kwakkelende economie. Bezuinigen wordt een taak voor een volgend kabinet.