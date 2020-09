West-Friese gemeenten steunen historische chartervloot

Met de campagne slaan de gemeenten Hoorn, Enkhuizen, Medemblik en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord de handen ineen. Via sociale media, brochures en winacties willen ze de historische schepen weer onder de aandacht brengen bij het publiek.

Harde klappen

Het zijn moeilijke tijden voor de eigenaren van de historische zeilschepen. Vanaf maart tot 1 juni mochten de schepen geen bezoekers meer ontvangen. Dat heeft ervoor gezorgd dat het percentage gasten in 2020 50 tot 70% lager ligt ten opzichte van vorig jaar. Op dit moment hebben veel charterschepen nog steeds maar 20% van de gasten in vergelijking met andere jaren.

Edwin Calis van Holland Sail in Enkhuizen: "Vakanties en zeiltochten die wij aanbieden dienen meerdere doelen. Natuurlijk is het een bijzondere vakantie in eigen land. Maar ook varen wij op cultureel-historisch erfgoed en wij hebben boekingen nodig om te kunnen blijven varen. Ons oudste schip Bohème komt uit 1876 en het zou fijn zijn als ook toekomstige generaties van de schepen kunnen blijven genieten."