Ontploffing bij portiekflat Zaandam, geen gewonden

ZAANDAM - Bij een portiekflat aan de Ringweg in Zaandam is vannacht iets ontploft. Een De harde knal was rond 01.30 uur duidelijk te horen in de regio. De politie laat weten dat er flinke schade is aan enkele woningen.

Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

Er zijn volgens de politie geen gewonden gevallen. Het is nog onbekend wat voor ontploffing het precies gaat, maar op foto's is te zien dat de ramen van in ieder geval twee deuren zijn gesneuveld. Ook nog een derde raam zou zijn gesneuveld.

Quote "Wij wonen zo'n 5 kilometer van de Ringweg, maar ik schrok echt wakker." Pieter kok, presentator Ontbijttafel Nh radio

Ook Pieter Kok, presentator van de Ontbijttafel op NH Radio, hoorde de harde knal. Pieter woont in Westzaan en schrok rond de klok van 01.30 wakker: "Wij wonen zo'n 5 kilometer van de Ringweg, maar ik schrok echt wakker." Ook in Westerwatering is de knal gehoord. De politie heeft nog niemand aangehouden. Vandaag volgt een buurtonderzoek.

Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen