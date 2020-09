Mohamed Taabouni helpt Jong AZ aan eerste overwinning

In het eerste gedeelte van de wedstrijd tegen Jong Utrecht werden de beloften van AZ vooral gevaarlijk via afstandsschoten van Peer Koopmeiners en Soulyman Allouch. In een tijdsbestek van één minuut vielen er twee goals. Mohamed Mallahi zette Jong Utrecht op 1-0, nadat de bal vanuit de kluts voor zijn voeten viel.

In de tweede helft zette Taabouni de Alkmaarse beloften op voorsprong nadat een steekpass niet goed werd weggewerkt door de Amsterdammer Ruben Kluivert. Na de 1-2 bleef AZ aandringen om de score uit te breiden. Doelpuntenmaker Taabouni krulde de bal bijvoorbeeld naast het doel van Nijhuis. Hakon Evjen, die niet naar Oekraïne afreisde met AZ 1, schoot enkele minuten later vol op de paal van het Utrecht-doel.

Debuut Baars

In de slotfase mocht Millen Baars zijn debuut maken in het Nederlandse betaalde voetbal. De twintigjarige Beverwijker speelde voorheen in de jeugd van Ajax en Manchester United. Hij kon de wedstrijd voor de bezoekers niet in het slot gooien. Utrecht-middenvelder Zineddine Bourebaba kreeg in blessuretijd zijn tweede gele kaart. In de slotfase werden beide ploegen desdondanks niet meer gevaarlijk, waardoor Jong AZ met drie punten terugkeerde naar Alkmaar.

Jong AZ speelt volgende week maandag tegen De Graafschap. De aftrap in Wijdewormer is om 18.45 uur.