Amsterdamse kinderen maken 'schooltuinsoep' van zelfverbouwde groentes

AMSTERDAM - 'Soeplesdag' ieder kind in Amsterdam weet wat dat betekent, want de soeples is onlosmakelijk verbonden met de Amsterdamse schooltuintjes. Kees Wabeke geeft al 20 jaar les in de Wagnertuin in Amsterdam Zuidoost: "We willen heel graag dat de kinderen gezonde groente eten."

Soep maken van groente uit de Amsterdamse schooltuintjes - NH Nieuws

"Het gebeurt weleens dat ze het hier meenemen, maar niet thuis opeten. Als je zo'n les geeft, hoop je dat ze het allemaal opeten", vertelt Kees. Vandaag gaat hij schooltuinsoep maken met de leerlingen van de As-Soeffah basisschool. "Alles wat hier groeit stoppen we in de soep." In het klaslokaal vertelt hij welke groenten er de pan in gaan: "We gaan natuurlijk niet een hele aardappel erin gooien of een hele ui of een hele mais. Daar ga je iets mee doen." Pepers "Jullie zijn de pepermeisjes", zegt Kees, waarna de meiden rode pepers uit het tuintje halen. "We hebben heel veel rode pepers", zegt een meisje. Een ander vult haar aan: "Maar we kijken wel uit dat we niet in onze ogen komen of in onze mond." Andere leerlingen snijden de groente heel netjes. Sommige kinderen helpen thuis mee met koken. "Thuis maak ik patat, aardappelpannenkoeken, eieren en cakes." Mee naar huis De kinderen maken niet alleen soep van de groentes uit de schooltuin, ze mogen de gewassen ook mee naar huis nemen. "Vorige week hadden we mais meegenomen, pepers, aardappels, gewoon van alles." Thuis wordt er dan ook echt mee gekookt: "Mijn ouders gebruiken echt veel."

In 1963 begon Bertus Leegwater les te geven op schooltuinen in Amsterdam, hij is oud-schooltuinmeester van de Wagnertuin. Het leven in de tuin beviel hem goed: "Het was voor ons heel prettig, zelfstandig, vrij, buiten, kinderen, dieren, alles waar je blij van kan worden."

Quote "Wat een kind leert, moet hij onthouden, maar wat hij beleeft dat vergeet hij nooit meer" Bertus Leegwater - Oud-schooltuinmeester

Toen Bertus stopte als schooltuinmeester mist hij de kinderen nog het meest. "Als ik een stukje ging fietsen en ik verzeilde midden in een klas kinderen op de fiets, dan vond ik dat reuze gezellig om met ze aan de praat te raken", vertelt hij met een brede lach. Bertus is na al die jaren nog steeds dol op de Wagnertuin: "Wat een kind leert, moet hij onthouden, maar wat hij beleeft, vergeet hij nooit meer."