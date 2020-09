AZ-coach Slot kiest voor veilige fifty-fifty: "Lastig in te schatten wat hun exacte niveau is"

Met Dinamo Kiev treft AZ een zware tegenstander. De vijftienvoudig kampioen van Oekraïne heeft een rijke historie en versloeg onlangs kampioen Shakhtar Donetsk in de Super Cup. "Ik vind het een goede tegenstander. Alleen is het lastig in te schatten wat hun exacte niveau is, want het is een competitie met tegenstanders waar we zelden tegen spelen."

"Het is een mooi en groot stadion", vertelt Arne Slot na afloop van de training voor de camera van NH Sport. "Dat komt ook door de sintelbaan die er omheen ligt. Het belangrijkste voor een voetballer is het veld en dat ligt er goed bij."

Tijdens persconferenties willen journalisten graag weten wie er favoriet is. Zowel spelers van Dinamo Kiev als Arne Slot zelf spraken over 'fifty-fifty'. "Dat is het meest makkelijk om te noemen. Het is moeilijk om aan te geven wat de kansenverhouding is. Dat zal deels komen, omdat de teams onbekenden van elkaar zijn."

Stengs en Idrissi

Dan de fitheid van de ploeg. Alle spelers reisden af naar de Oekraïnse hoofdstad. Alleen heeft niet iedereen een ideale voorbereiding achter de rug. Zo speelde Calvin Stengs slechts één wedstrijd tot nu toe en Oussama Idrissi is sinds Viktoria Plzen geblesseerd. "Stengs traint alweer een week mee en zijn fitheid is gewoon goed. Idrissi deed vandaag weer voor het eerst met de groep mee en is beschikbaar."

