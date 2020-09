Schiphol zet massaontslag schoonmakers door

De schoonmakers zeggen dat ze juist meer werk hebben vanwege de strenge coronamaatregelen. Schoonmaker Khadija Hyati geeft als voorbeeld dat handvatten nu enkele keren per dag moeten worden schoongemaakt: "De noodzaak is voor meer schoonmaak en niet minder."

Minder vies

Schipholmanager Mirjam de Boer vertelt dat de luchthaven ingesteld was op 70 miljoen passagiers. "Als je vandaag de dag ziet hoe weinig passagiers we relatief nog hebben, dan betekent dat ook dat het minder vies wordt en dat we minder schoonmakers nodig zullen hebben", aldus De Boer. Het aantal van 300 schrapte voltijdsbanen wordt overigens niet door Schiphol bevestigd.

Harde werkelijkheid

De Boer vraagt juist begrip voor de situatie waar Schiphol zelf in zit: "We hebben echt enorme grote verliezen te verdragen. Ook wij moeten reorganiseren. Dat zal helaas ook betekenen dat dat ook gebeurt bij onze partners [de schoonmaakbedrijven red.]. Ik vind het ook vervelend, ik had het liever ook niet gewild, maar dat is de harde werkelijkheid."

Schiphol zegt het personeel zo goed mogelijk te willen begeleiden naar ander werk. De vakbonden beraden zich op vervolgacties, zoals stakingen.