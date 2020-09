Hilversummer onwel op fiets in Eemnes: ter plaatse gereanimeerd

De hulpdiensten werden direct ingeschakeld. De politie en ook de traumahelikopter kwamen naar de Meentweg om hulp te verlenen. Het bleek dat de Hilversummer direct gereanimeerd moest worden.

Geen aanrijding

De man is daarna onder begeleiding van de trauma-arts naar het ziekenhuis gebracht. De politie laat weten dat er van een aanrijding of iets dergelijks geen sprake was. "We weten dat de man in zijn eentje aan het fietsen was en toen onwel werd. Toen is hij met zijn fiets gevallen. Het was geen aanrijding. De Hilversummer is naar het ziekenhuis gebracht, het gaat helaas slecht met hem," aldus de woordvoerder van de politie.