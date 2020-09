Mountainbike-toppers strijken neer in Spaarnwoude

SPAARNWOUDE - Nieuw-Zeelander Samuel Gaze deed zondag mee aan de XLC 3 Nations Cup in Spaarnwoude. "Het was een prachtig circuit. Ik heb genoten dit weekend", sprak Gaze na afloop.

De wedstrijd werd gewonnen door Milan Vader. Gaze werd zevende. "Het was een zware dag. Ik had wat last van mijn rug. Milan heeft bewezen dat hij op dit moment één van de beste ter de wereld is."