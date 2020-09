FC Volendam-trainer Jonk moet Van de Ven ook na NEC nog een tijdje missen

Van de Ven liet zich maandag aan het einde van de training even zien. De talentvolle verdediger heeft korte tijd in het gips gezeten om zijn voetblessure beter te laten herstellen. Jonk vreest dat hij de komende wedstrijden nog geen beroep op Van de Ven kan doen. "Het (de blessure, red.) moet opgetraind worden. Daar hebben we misschien nog wel een aantal weken voor nodig."

Franco Antonucci is bezig om wedstrijdfit te worden. Hij kan nog geen hele wedstrijd spelen, maar is wel gebaat bij speelminuten. Toeval of niet, zonder deze twee basiskrachten, wist FC Volendam noch van Telstar (2-2) noch van Jong FC Utrecht te winnen. "We moeten niet gaan zeggen dat omdat Micky en Franco er niet bij zijn dat het ineens heel slecht gaat", zegt linksback Derry John Murkin.

Jonk kijkt sowieso niet al te zeer naar de ranglijst van dit moment. "Laten we weer eens kijken waar we bivakkeren als we een stuk of zeven, acht wedstrijden gespeeld hebben", aldus Jonk.