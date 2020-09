Negentig nieuwe woningen op laatste bouwveld langs Hilversums natuurgebied

HILVERSUM - Hilversum krijgt er over twee jaar nog eens negentig middeldure huurwoningen bij. Woningcorporatie De Alliantie gaat het laatste bouwveld in de nieuwe Hilversumse wijk Anna's Hoeve bebouwen. Dat maken de gemeente Hilversum en de woningcorporatie vandaag bekend.

De woningen die gebouwd gaan worden zijn twee- en driekamerappartementen. De ene helft wordt verhuurd voor maximaal 900 euro per maand, de prijzen van de andere helft kunnen oplopen tot maximaal 1.100 euro. De nieuwe huizen worden allemaal gasloos opgeleverd.

De middeldure woningen komen bovenop de 64 sociale huurwoningen die De Alliantie gaat bouwen op een naastgelegen bouwveld. De bouw daarvan start binnenkort, de middeldure huurwoningen worden aansluitend neergezet in 2022.

Veel vraag

De Hilversumse wethouder Arno Scheepers (VVD) is er blij met de bouw van de nieuwe huizen. "Er is in Hilversum een enorme vraag naar middeldure huurwoningen. Dat de Alliantie hier negentig van deze woningen gaat bouwen is natuurlijk ontzettend goed nieuws. Het is bovendien een extra belangrijke mijlpaal voor het project Anna’s Hoeve omdat dit het laatste beschikbare bouwveld is", aldus de wethouder.